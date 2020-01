Venha participar do VI Festival de Marchinhas da Banda do Jaraqui 2020.

– Gravação do CD com todas as marchinhas que irão concorrer ao Festival.

– Prêmios de R$ 3.500 aos vencedores.

– Feijoada completa durante a escolha das melhores marchinhas. Apenas R$ 15,00.

– Depois do Festival vamos ter um grande Baile de Carnaval, embalado pelas marchinhas que fizeram sucesso nos anos 50, 60, 70 e 80.

Informações com Paulo Onofre (92) 99469-0169 ou 99615-1175.