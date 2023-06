Vai faltar água em alguns bairros de Manaus nesta terça; confira

Em virtude de uma obra de melhoria no reservatório do Núcleo 23, programado para a próxima terça-feira (27), o abastecimento de água tratada de alguns bairros da zona Norte de Manaus pode apresentar oscilações. O serviço feito pela Águas de Manaus irá beneficiar cerca de 125 mil pessoas e consiste em interligar uma rede de 1000mm em outra de 600mm.

Os serviços serão iniciados às 6h, com prazo para finalização às 13h do mesmo dia. Para que a melhoria seja executada com segurança operacional, será necessário interromper temporariamente a distribuição de água dos setores hidráulicos Núcleo 23, Cidade de Deus e Mutirão.

Após a conclusão do serviço, o abastecimento de água irá retornar gradativamente, chegando primeiro nas regiões mais próximas ao reservatório, posteriormente aos locais de áreas mais elevadas. A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda área abrangida em até 12 horas após o término da intervenção.

Reserve água

Para que os moradores das regiões afetadas tenham o menor impacto em sua rotina, a concessionária recomenda que a população reserve água para o período. A empresa também orienta o uso do recurso de forma moderada, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Equipes mobilizadas com carros-pipa vão abastecer locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

Veja a lista completa das áreas dos bairros:

Cidade de Deus I e II, Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Nascimento I e II, Aliança com Deus, Fazendinha II, Gustavo Nascimento, Nossa Senhora de Fátima II, Vila Nova II, Viver Melhor II, Conjunto Bem-Hur, Val Paraíso, Morro da Catita, Amazonino Mendes I e II, Novo Aleixo, Vila da Barra, Loteamento Vitória, Núcleo 02, 03, 04, 15, 16, 21, 22, 23 e 24, Águas Claras, São José dos Campos, Braga Mendes e Novo Aleixo II.