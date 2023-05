Comunidade José Bonifácio terá água tratada e Tarifa Social

Aproximadamente 60 famílias da comunidade José Bonifácio, localizada no bairro Colônia Santo Antônio, na zona Norte de Manaus, serão beneficiadas com o abastecimento de água tratada. A decisão de incluir a localidade no sistema de abastecimento público da cidade se deu após uma vistoria realizada na última sexta-feira, 19/5, pelos técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e concessionária Águas de Manaus.

Atualmente, a comunidade é abastecida por meio de ligações irregulares, que comprometem o abastecimento de áreas próximas. “Nossa vinda aqui foi um pleito da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, representada pelo vereador Eduardo Assis. Identificamos que há um desejo da comunidade em regularizar a situação deles e isso proporcionará inúmeros benefícios, começando pela qualidade da água que será fornecida, já que eles receberão o abastecimento de uma rede apropriada”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira.

Outro benefício que também deverá ser disponibilizado aos 250 moradores será a inclusão na Tarifa Social.

“Será um trabalho conjunto que iremos acompanhar e que envolverá a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e a empresa Águas de Manaus, de forma que possamos incluí-los, conforme os critérios, também na Tarifa Social”, disse Elson.

Além de garantirem acesso às melhores condições de saneamento básico, a iniciativa possibilitará o resgate da dignidade dos moradores, que poderão contar com comprovantes de residência.