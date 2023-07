Comunidade Ebenézer é beneficiada com implantação de sistema de abastecimento de água

O problema da falta de água encanada chegou ao fim para os moradores da comunidade Ebenézer, localizada no igarapé Tarumã-Mirim, margem esquerda do Rio Negro, na zona rural de Manaus. Com a construção do sistema de abastecimento de água pelo Governo do Amazonas, inaugurado pelo governador Wilson Lima, na terça-feira (11/07), mais de 130 famílias da região ganharam mais dignidade no consumo e uso de água em suas casas.

Antes da rede de distribuição e de um sistema de abastecimento de água, os moradores eram obrigados a percorrer até o chafariz comunitário, para poder captar água e transportar, por meio de baldes, até as suas residências.

Esse é um fato do passado para a moradora Alessandra Sara, 36, que se sente feliz ao poder fazer suas atividades diárias com mais qualidade. “Já sofremos muito aqui na comunidade, porque tinha dia que tinha água e outro não. Mas chegou ao fim essa luta. Eu me sinto feliz porque melhorou bastante pra nós ter dentro de casa água encanada”, declarou.

Um dos moradores mais antigo da comunidade, João da Silva, 47, disse que esse benefício representa mais vida para todos os comunitários. “Isso representa melhoria e vida. A água potável vai trazer benefícios a todos que não tem condições de ter um poço, e vai beneficiar muitas famílias daqui da nossa comunidade. Um trabalho desse, do Governo, é bem-vindo porque traz muitos benefícios”, enfatizou Silva.

O autônomo Anderson Santos, 42, falou da importância desse investimento na localidade. “Aqui não tínhamos saneamento, mas com essa estrutura evita da gente de ir pegar água na caixa d’água. A esperança nossa aqui era essa de ter água potável, e chegar na torneira é melhor ainda”, disse o morador.

Investimento

A construção do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade foi realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e contou com investimento de mais de R$ 1,3 milhão. A obra contemplou a construção de um poço com 100 metros de profundidade e um reservatório capaz de armazenar 64 mil litros de água, com casa de cloração química, além da implantação de 3,2 quilômetros de redes de distribuição de água e a instalação de 115 hidrômetros. A obra é uma indicação do deputado estadual Delegado Péricles

“Nós temos hoje mais de 190 milhões de investimento em obras de água em vários municípios do Amazonas. Além dessas obras grandiosas, o governador Wilson Lima determinou que essas comunidades menores fossem atendidas por esse tipo de microssistema, mas que já atendem perfeitamente ao padrão de qualidade que é exigido pelas organizações de saúde do mundo” afirmou o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique.