“Predador 5” ganha título oficial e primeira imagem conceitual

O 20th Century Studios divulgou o título oficial e a primeira imagem conceitual do novo filme da franquia “Predador”.

Durante a produção, ele vinha sendo chamado de “Skulls” (crânios, no sentido de caveiras), mas o estúdio decidiu por outro nome para seu lançamento: “Prey” (presa, no sentido de vítima de predador)

O quinto “Predador” vai envolver a primeira caçada dos alienígenas na Terra, realizada há 300 anos entre um grupo de guerreiros Comanche, e destaca uma protagonista feminina, interpretada por Amber Midthunder (a Rosa de “Roswell, New Mexico”). A imagem liberada remete a seu confronto com a criatura alienígena.

An all-new entry in the @Predator franchise, “Prey” is set in the world of the Comanche Nation 300 years ago. See the original film directed by Dan Trachtenberg (“The Boys,” “10 Cloverfield Lane”) only on @Hulu in 2022. pic.twitter.com/3A3KSiWoqn

— 20th Century Studios (@20thcentury) November 12, 2021