Homem é espancado com barra de ferro até a morte após discussão em bar

Francisco Luís Zacarias Mendonça,48, foi assassinado com uma barra de ferro, em frente a um estabelecimento comercial, na noite de sábado (19), na avenida E, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima estava tomando cerveja em um bar e teria entrado em uma discussão com outro homem no estabelecimento. Após a discussão, o autor do crime pegou uma barra de ferro e espancou a vítima até a morte.

Os policias da Companhia Interativa Comunitária da área, que faziam o patrulhamento no local foram acionado e registraram a ocorrência. O corpo do homem foi encaminhado a Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

FONTE: D24AM

