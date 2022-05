Em Manaus, interrupção programada no abastecimento de água desta terça-feira é cancelada

MANAUS — O serviço de interrupção no abastecimento de água que ocorreria nesta terça-feira (24) foi cancelado. Os trabalhos iriam iniciar às 6h com previsão de finalização às 12h Bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul, Centro-Oeste e de parte da zona Leste iriam apresentar oscilações no abastecimento.

”A Águas de Manaus informa que a manutenção de melhoria, que estava programada para ocorrer nesta terça-feira (24), no Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael, foi cancelada”.

A concessionária irá reprogramar o serviço para outra data, que assim que definida, será informada para a população.

A Águas de Manaus segue à disposição 24h por dia nos canais oficiais de relacionamento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.