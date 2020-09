Bairros da zona Norte ficam sem água nesta terça-feira

A Águas de Manaus informa que, nesta semana, realizará uma manutenção preventiva programada na Estação de Água Tratada (EAT) do Núcleo 23, localizada na avenida Coronel Sávio Belota, zona Norte da cidade.

O objetivo é promover melhorias elétricas e mecânicas em equipamentos da estação, otimizando assim, o fornecimento de água nas áreas abrangidas por este sistema.

Manutenção

A manutenção ocorrerá no dia 8 de setembro, terça-feira, a partir das 8h. O serviço deve durar oito horas, com previsão de ser concluído às 16h. Os bairros Nossa Senhora de Fátima, Amazonino Mendes I, Mutirão, Novo Aleixo, Núcleo 16, 23, Conj. Amadeu Botelho, Conj. Vila Rica, Nossa Senhora de Fátima II, Braga Mendes, Cidade De Deus I, II, Gustavo Nascimento, Fazendinha I, II, Alfredo Nascimento I,II, Valparaíso, Viver Melhor II (Vila Nova), Conj. Ben-Hur, Conj. Vila Nova e Aliança com Deus podem apresentar oscilações no abastecimento durante a execução dos serviços.

A água tratada começa a retornar assim que os trabalhos forem concluídos. Em até nove horas após a finalização do serviço, o abastecimento na área estará normalizado. As intervenções fazem parte de um pacote de obras executado pela Águas de Manaus para promover melhorias no abastecimento na cidade.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada.

A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

