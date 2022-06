“Ativismo do STF representa risco preocupante”, segundo O Globo em editorial

Em editorial veiculado nesta quarta-feira (15), o jornal O Globo resolveu falar abertamente sobre uma série de ações judiciais que apontam para uma “politização do Supremo Tribunal Federal”.

De acordo com o veículo, “a Corte, que deveria manter-se equidistante e alheia às paixões, parece a cada dia mais contaminada pelo noticiário, como se devesse prestar contas à opinião pública, não à lei ou à Constituição”.

#OpiniãodoGlobo: Ativismo do Supremo representa risco preocupante https://t.co/LhPYgTXF0a — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) June 15, 2022

O texto menciona, por exemplo, a recente decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que estipulou um prazo de 5 dias para o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) tomar providências nas buscas do indigenista e do jornalista que estão desaparecidos no estado do Amazonas, “como se isso tivesse algum poder de acelerá-las — ou algum cabimento”.

Em outro trecho, é dito que Edson Fachin, ministro da Corte e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por sua vez, “se esforça para desvencilhar-se da desavença insólita que ele próprio alimentou com os militares em torno das urnas eletrônicas. E Gilmar Mendes teve nesta semana de reafirmar o óbvio, dizendo que o Supremo não é ‘partido de oposição ao governo’. Não é mesmo, nem jamais deveria ser”.

Ainda segundo o editorial, “não é de hoje que o STF invade competências de outros Poderes”.

“[…] nem é preciso recorrer a casos rumorosos, em que o tribunal assumiu papel nitidamente político, como os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, a prisão do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) ou os esforços por disciplinar as redes sociais”, acrescenta o posicionamento de O Globo, disponibilizado na versão impressa e digital do jornal.