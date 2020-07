Ao vivo, jornalista da BandNews fica perdida no ar e vira alvo da web

Âncora do Jornal BandNews 1ª Edição, a jornalista Paula Valdez ficou perdida no início do telejornal da última segunda-feira (6), e passou longos segundos em silêncio enquanto a vinheta da atração anunciava o seu início.

O momento inusitado contou com a participação de um profissional dos bastidores, que apareceu na TV assim que o canal de notícias cortou para o estúdio para a escalada do noticiário.

“Que foi? Tá no ar?”, questionou Paula, que foi de um lado para o outro do cenário sem saber que estava sendo filmada. “Oi, gente! Bom Dia! Desculpa! Tomei um susto aqui. Fui pra lá, fui pra cá e não sabia que a gente já estava no ar”, explicou a famosa.

Em menos de 24 horas, a gafe foi vista por mais de 9 mil pessoas no Instagram. “Levou na esportiva. Maravilhosa!”, aprovou uma internauta. “Eu ia enfartar se eu tivesse na direção”, admitiu outro. “Que simpática”, aprovou uma terceira. “Aconteceu”, considerou mais um.

Há pouco mais de um mês, uma gafe do canal do Grupo Bandeirantes chamou a atenção dos telespectadores. Ex-SBT, Patricia Rocha chamou a primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo nome de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

FONTE: RD1

