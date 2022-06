Ageman notifica Águas de Manaus após vazamento de adutora no Santo Antônio

MANAUS — A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a empresa Águas de Manaus pelo vazamento de uma adutora, ocorrido na manhã desta terça-feira (07/06), na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital.

A medida foi tomada depois que o diretor-presidente da Agência, Elson Ferreira, esteve no local e acompanhou as primeiras ações da concessionária visando o reparo emergencial da rede de água tratada que atende a diversos bairros das zonas Leste, Oeste, Sul e Centro-Sul de Manaus.

Para a realização do serviço, a empresa precisou suspender temporariamente a operação da Estação de Tratamento de Água da Ponta do Ismael, a qual contribui com o abastecimento de mais de 50% da cidade.

A Ageman está monitorando os trabalhos da concessionária e atuando para que o abastecimento de água para os bairros e comunidades afetadas seja restabelecido com brevidade, a fim de causar menos transtornos aos usuários.

“Notificamos a empresa para que ela nos informe as causas desse vazamento e demais observações técnicas a respeito do ocorrido. Tudo será analisado pela nossa engenharia desde o trabalho social realizado com os usuários que precisaram desocupar os imóveis atingidos até a conclusão da obra que deverá seguir ao longo do dia”, afirmou Elson.

Além dos técnicos da Ageman, da Unidade Gestora de Água (UGPM Água – Seminf) e da concessionária Águas de Manaus, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar os motoristas e reordenar o trânsito, visto que a via precisou ser interditada para que as máquinas iniciassem os trabalhos de remoção do aterro que invadiu a pista.

A Defesa Civil do município também esteve no local e interditou os imóveis afetados. As famílias foram deslocadas para áreas seguras e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasc) prestou assistência a um grupo de venezuelanos que residia na localidade.

Abastecimento

Com o vazamento, algumas regiões da cidade apresentaram oscilações no abastecimento de água durante o dia.

Conforme a empresa, a previsão é que a manutenção emergencial seja concluída até o final do dia. Já o abastecimento de água na área impactada deverá ser normalizado gradativamente somente durante a noite.

A Ageman e a Águas de Manaus reforçam que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada nos canais oficiais: 0800-092-0195 (SAC e WhatsApp), site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP ou ainda na Ouvidoria da Ageman pelo 0800-092-3511 ou WhatsApp 98842-5821.

Lista de bairros afetados com o desabastecimento:

Armando Mendes | Comunidade Sharp | Cond João Paulo IV | Cond Vale do Sol | Japiim | Parque dos Rios II | Conj Monte Libano | Parque dos Rios I | Conj Petrós | Conj Vila Gaia | Colina do Aleixo, Cond La Ville, Conj Acariquara, Conj Asteca | Conj Carijo | Conj Der AM, Conj João Bosco II | Conj Ouro Verde | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Tiradentes | Vila Parque | Coroado III | Crespo | Raiz | São Francisco | Colônia Oliveira Machado | Educandos | Sta Luzia | Betânia | Cond Ipanema | Conj Arthur Reis | Conj Barra Bela | Conj Belo Horizonte | Conj California | Conj Conj Jardim Yolanda | Conj Jardim Ítalia | Conj Jardim Primavera | Conj Meridional | Conj Nova Friburgo | Conj Novo Horizonte | Conj Parque Tropical | Conj Pindorama | Conj Vila do Reis | Jardim Oriente | União | Conj Castelo Branco | Conj Jauaperi | Conj Vila Amazônia | Japinlândia | São Sebastião | Conj Vitória Regia | Jardim dos Barés | Vila da Prata | Zumbi I | São José II | Cond Portal Rio Negro | Conj Bancários | Gloria | São Raimundo | Conj Aruanã | Conj Ipase | João Bosco | Compensa II | Compensa III | Conj Xingu | Vila Marinho | Santo Agostinho | Conj Morada do Sol | Conj Vila Rica | Coroado I | Lagoa Verde | Morro da Liberdade | Sao Lazaro | Vila Humaita | Parque das Laranjeiras | Conj Anavilhanas | Conj Jardim Petropolis | Petropolis | Sao Jorge | Sao Jose I | Zumbi III | Santo Antonio | Aparecida | Centro | Conj Haydea | Conj Tocantins | Vila Bafururu | Vila Jardim | São Geraldo | Chapada | Presidente Vargas.

Fonte: Ascom