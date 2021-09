Zonas Norte e Leste ficam sem água nesta quinta-quinta

A Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL), que abastece a zona Leste e parte da zona Norte de Manaus, passará por uma manutenção programada nesta quinta-feira (16). O trabalho tem o objetivo de promover algumas melhorias no sistema. Entre elas, está a modernização de equipamentos na estação e a substituição de um trecho de tubulação de 1.600 mm, que fica dentro da área do reservatório do São José III.

Para que o serviço seja realizado com a segurança operacional necessária, a produção de água será interrompida temporariamente na Estação da PDL. Por conta disso, os bairros abrangidos pelo sistema vão apresentar oscilações de abastecimento de água tratada.

A manutenção inicia às 19h30 de quinta-feira. A previsão é que os trabalhos tenham a duração de 10 horas, sendo concluídos às 5h do dia 17. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área até o fim de sexta-feira (17).

Os seguintes bairros das zonas Leste e Norte serão impactados pela manutenção:

Tancredo Neves, São Lucas I, II, Zumbi dos Palmares I, II, Conj. Castanheira, São José III, Life Castanheira, Nova Conquista, Novo Reino, Grande Vitória, Nova Floresta, Cidade do Leste, Comunidade De Deus, Gilberto Mestrinho, João Paulo, Jorge Teixeira I, II, III, IV, Brasileirinho, Cidade Alta, Prourbis, Viver Melhor III, Monte Sião, Santa Inês, Nova Vitória, Bairro Novo, Nossa Senhora de Fátima, Amazonino Mendes I, Mutirão, Novo Aleixo, Núcleos O2,03,04,16, 21, 22, 23, 24, Conj. Amadeu Botelho, Conj. Vila Rica, São José dos Campos, Águas Claras, Parque das Garças, Nossa Senhora de Fátima II, Braga Mendes, Cidade De Deus I, II, Gustavo Nascimento, Fazendinha I, II, Alfredo Nascimento I,II, Valparaíso, Viver Melhor II ( Vila Nova ), Conj. Ben-Hur, Conj. Vila Nova e Aliança com Deus.

RESERVE ÁGUA

Por conta da manutenção programada, a concessionária reforça a necessidade de a população reservar e fazer o uso consciente de água nos períodos informados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupas, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A concessionária ainda disponibilizará carros pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas na região abastecida pela Ponta das Lajes.

*Com informações da assessoria

