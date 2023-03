Vigilante é baleado durante assalto na Escola de Direito da UEA

Durante a noite desta quinta-feira (16/3), a Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na avenida Major Gabriel, bairro Centro, zona Sul de Manaus, foi alvo de um assalto. Em nota, a instituição informou que um criminoso entrou no local para roubar a arma do segurança, identificado como Edmar Carvalho, que revidou e acabou sendo baleado pelo bandido.

Por conta disso, houve correria e pânico entre a comunidade. O segurança foi socorrido e levado ao Hospital Rio Negro, na rua Tapajós, Centro de Manaus, onde passou por cirurgia.

Nota da UEA

A Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que, no início da noite desta quinta-feira (16/03), foi registrado assalto, seguido de tiros, na Escola de Direito (ED).

Um bandido entrou no local para roubar a arma do segurança de nome Edmar Carvalho, da empresa Amazon Security. Ele revidou e acabou sendo baleado.

O segurança foi socorrido e levado, às pressas, ao Hospital Rio Negro, na rua Tapajós, Centro.

O reitor da UEA Professor Dr. André Zogahib, reforçou que autoridades do sistema de segurança pública do Amazonas foram informadas do ocorrido e enviaram reforço policial para o local. “O general Mansur prontamente atendeu nosso pedido de socorro, bem como o coronel Vinícius Almeida, comandante da Polícia Militar (PM), e o delegado Bruno Fraga, da Delegacia Geral da Polícia Civil.”

A UEA, segundo o reitor, também está reforçando a segurança em sua unidade, localizada na rua Major Gabriel, Centro. As aulas foram suspensas na noite de hoje e na sexta-feira (17/03).