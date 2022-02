Vídeo registra queda de marquise que matou criança no Jorge Teixeira

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento exato da queda de uma marquise, que matou uma criança de 12 anos na Zona Leste de Manaus, no domingo (6). (Veja o vídeo abaixo).

A estrutura caiu durante uma forte chuva que atingia a cidade no final da manhã de domingo. Um grupo de pessoas se abrigava da chuva embaixo da marquise quando houve o acidente.

Após a queda, as pessoas tentam se desvencilhar das telhas e, logo em seguida, chegam outras para socorrer o grupo.

A criança foi retirada de baixo da estrutura pela própria população. Uma equipe da Polícia Militar isolou a área e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção da vítima.

Nesta segunda-feira (7), a Rede Amazônica entrou em contato com o advogado do dono do imóvel. Segundo ele, o proprietário se colocou à disposição da família para prestar toda a assistência necessária. Ele informou que o dono do imóvel também vai aguardar o resultado da perícia no local que deve ser feita pela Polícia Civil nos próximos dias.

