Vídeo registra momento em que míssil russo atinge rua movimentada de Kiev

Na última segunda-feira (29/5), um vídeo gravado por uma câmera veicular capturou o impactante momento em que destroços de um míssil caíram em uma movimentada rua de Kiev na segunda-feira. A queda ocorreu em meio a uma intensa série de ataques de mísseis lançados pela Rússia contra a capital ucraniana.

As partes do míssil parecem ter atingido semáforos, por pouco evitando colisões com os veículos que transitavam pela via de várias faixas. Autoridades militares ucranianas afirmaram ter conseguido interceptar todos os 11 mísseis balísticos e de cruzeiro disparados contra a cidade durante o ataque.