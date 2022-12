VÍDEO: Mulher sofre mal súbito e morre enquanto fazia exercícios na academia

Uma mulher de 28 anos morreu após um mal súbito enquanto fazia agachamentos na academia em Santa Rosa, no Equador. De acordo com o Daily Mail, Betsy Dayana Jaramillo Ramírez teve um infarto fulminante.

Imagens captadas por uma câmera de segurança da academia mostram Betsy Dayana fazendo agachamentos com ajuda de um peso, quando ela cai com o rosto no chão.

Betsy foi socorrida pelas pessoas presentes e levada a um hospital próximo, mas foi declarada morta antes mesmo de receber cuidados na emergência.

O incidente ocorreu em 29 de novembro. Confira o vídeo abaixo:

👉UOL