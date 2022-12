VÍDEO: Mala de passageiro explode em terminal do Aeroporto em Guarulhos

SÃO PAULO — Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mala de um passageiro explodiu no terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta segunda-feira (12). As informações são do G1.

Por conta da explosão, uma parte do teto do aeroporto se desprendeu, já que a bagagem chegou a bater no forro. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo Flider Nascimento de Moraes, dono da mala, ele estava nos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos no período da manhã para pegar um voo até Belo Horizonte (MG). Para vir ao Brasil, ele passou pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago.

“Na hora que explodiu, eu fiquei sem reação. Foi quando eu estava fazendo o check-in para ir para Belo Horizonte. A máquina que explodiu. Fiquei muito preocupado, com medo. Imagina se tivesse explodido dentro do avião. Esse foi meu choque”, afirmou Flider.

Ainda conforme o passageiro, o aparelho que explodiu era uma máquina de fazer água com gás. Os cilindros de cor rosa que ficaram no local fazem parte desse aparelho.