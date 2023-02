VÍDEO: Homem surta e quebra produtos em loja da Magazine Luiza em Minas

Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (27) depois de “surtar” e quebrar vários produtos de uma unidade do Magazine Luiza em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira. Segundo a PM, o autor procurou a loja para trocar um aparelho de som que estaria com defeito, mas foi informado de que já havia passado o prazo.

Nervoso com a situação, o homem começou a quebrar uma série de produtos na loja, como cafeteiras, televisores, celulares e aspiradores de pó. Ele também teria empurrado a gerente da loja, que desmaiou ao cair no chão.

Vídeos registrados por clientes mostram a mulher em situação de desespero enquanto o homem depreda a loja. Em determinado momento, ela precisa ser socorrida por outros funcionários.

Luiz Costa, que trabalha como motoboy, estava na entrada da loja e registrou tudo em vídeo. “Ele [o homem] gritava a cada coisa que quebrava: ‘no prejuízo eu não vou ficar’, ele quebrou foi muita coisa lá dentro, viu”, relata.

Em nota, a Magazine Luiza lamentou “muitíssimo o ocorrido e informa que não houve feridos”. A empresa destaca que está colaborando com as autoridades na resolução do caso.