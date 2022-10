Vídeo: homem é atacado por jacaré em Manacapuru; cenas fortes

Um homem, identificado apenas como Jacó, foi atacado por um jacaré nesta quarta-feira (12), na Costa do Paratari, em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

A vítima foi mordida na parte superior do braço direito e também nas costas, onde sofreu o ferimento mais grave. Um vídeo foi gravado após o acidente e mostra o homem recebendo os primeiros socorros em uma unidade de saúde.

Homem é socorrido após ser mordido por jacaré em Manacapuru, no Amazonas pic.twitter.com/NQ68FrZuCa — Babilônia (@hamudaniel19) October 12, 2022

A mordida do animal atingiu profundamente as costas da vítima, mas não chegou a órgãos vitais no corpo. No ferimento no braço do homem é possível ver o tamanho da mordida do animal, que dilacerou parte da pele.

Por D24AM