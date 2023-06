VÍDEO: Guarda real desmaia de calor durante parada militar em Londres

Ao menos três membros da Guarda Real do Reino Unido desmaiaram por causa do calor no sábado (10) em Londres. Na manhã de ontem, aconteceu o Colonel’s Review, o desfile supervisionado pelo príncipe William, que é coronel honorário da Guarda Galesa.

A temperatura na cidade londrina estava na casa dos 30°C. Os 1.400 soldados que participaram da cerimônia utilizavam túnicas de lã e chapéus de pele de urso, o que provocou mais calor.