Vídeo flagra policial penal agredindo a esposa em hotel na Barra da Tijuca

RIO — Um policial penal de Goiás foi detido por policiais militares do 31º BPM (Recreio), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após ter sido filmado agredindo a esposa dentro de um quarto de hotel.

As imagens mostram que Rildson Querino Brandão está em pé, sem camisa, enquanto uma mulher está sentada e encolhida contra a parede, próximo à sacada do quarto de hotel.

O homem no vídeo aparece agredindo a mulher, que inicialmente só aparece com as pernas no vídeo. “Você não foi chamar os outros aqui? Não foi fazer m$rda? Agora você vai pagar”.

“Por favor, para”, diz a mulher, que logo é agarrada por trás, e depois começa a gritar pedindo socorro.

Os policiais do 31º BPM foram até o local e conseguiram deter o policial penal .

O homem foi levado até a 16ª DP (Barra da Tijuca). Na delegacia, foi autuado nos crimes contra a mulher previstos na lei Maria da Penha e liberado no final da noite de sábado (24) após o pagamento de fiança.

Por g1