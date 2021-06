Viaduto do Manoa é liberado para o tráfego de veículos

Após a realização de testes com veículos do transporte coletivo para garantir a segurança da pista, o prefeito David Almeida liberou na noite desta segunda-feira, 31/5, o tráfego no complexo viário Professora Isabel Victoria, situado no acesso ao conjunto Manoa, na avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O complexo viário foi inaugurado às pressas no último dia da gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, em 31 de dezembro de 2020, e foi interditado no dia seguinte, por uma série de falhas identificadas na construção, que ofereciam risco à segurança dos usuários.

“Passados exatos cinco meses do início da nossa gestão, estamos aqui no viaduto do Manoa, uma obra necessária e importante para a cidade, inaugurada no dia 31 de dezembro de 2020, que foi interditada na nossa administração, para que fossem feitos os ajustes necessários, sem qualquer custo adicional aos cofres públicos, priorizando a segurança da população”, disse o chefe do Executivo municipal.

Por determinação do prefeito David Almeida, a obra que custou R$ 48 milhões só foi entregue após a execução de todas as adequações apontadas por laudo técnico, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-AM), sem nenhum novo custo para os cofres públicos e com a fiscalização da Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (Caoc).

“A administração atual recebeu um verdadeiro presente de grego do prefeito anterior, um viaduto fora dos padrões técnicos de engenharia e não adequado ao uso da nossa população. Nós trabalhamos para concluir, de uma vez por todas, essa ‘novela’ do viaduto do Manoa. Hoje, felizmente, a obra está sendo entregue com todos os ajustes técnicos cumpridos, para que a população faça uso deste equipamento dentro dos padrões mínimos exigidos de segurança. O prefeito David Almeida e eu trabalhamos para que Manaus recebesse uma obra à altura do que ela precisa e merece”, garantiu o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Dentre as exigências do laudo que foram atendidas, o consórcio alinhou as rampas de acesso dos dois lados do viaduto, com a correção de 9% de inclinação, a partir do eixo da pista, a contar da junta de dilatação do trecho onde termina o aterro e inicia a pista suspensa, sinalizações horizontais, verticais e a implantação dos delimitadores de pista em concreto armado, devolvendo a trafegabilidade total com a devida segurança para todos.

Trânsito

Depois de coordenar os testes de tráfego no viaduto, inclusive com ônibus articulados, um dos principais veículos a circular na área, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, disse que a entrega do complexo é mais uma etapa vencida pela administração.

“O prefeito David Almeida nos orientou a seguir rigorosamente os trâmites, para garantir a segurança no tráfego de veículos naquele espaço. Fizemos muitos testes, para nos certificarmos que não haveria nenhum risco na circulação de veículos sobre o viaduto. A sinalização está concluída, agora vamos acompanhar o tráfego durante os próximos dias. Aproveitamos para pedir ao condutor, que seja cuidadoso e tenha muita responsabilidade. Queremos um trânsito melhor para todos”, afirmou.

