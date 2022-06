Vereadora solicita mais banheiros públicos em pontos cruciais de Parintins

PARINTINS — Vereadora pede a instalação e manutenção de mais banheiros químicos no entorno do bumbódromo para atender aos visitantes e evitar sujeira pelas ruas e na frente das casas de Parintins

Com a proximidade do Festival Folclórico de Parintins, aumentam as preocupações com a limpeza da cidade, principalmente, no entorno do bumbódromo, que concentra muitas pessoas durante as apresentações dos bumbas Caprichoso e Garantido.

Por esse motivo, a vereadora Brena Dianná solicitou que a Prefeitura de Parintins realize a manutenção e revitalização dos banheiros da Praça dos Bois, juntamente com a necessidade de instalar mais banheiros químicos em lugares com grande circulação de pessoas.

Para a vereadora é importante oferecer estrutura com higiene, privacidade e bem-estar aos frequentadores. Segundo Brena, até mesmo nos dias sem a grande movimentação, é possível notar que não é higiênico utilizar os banheiros públicos. “A falta de acesso a banheiros químicos faz com que as pessoas façam suas necessidades fisiológicas nas ruas, nas paredes das casas. Isso é muito desagradável. Por isso, pedimos a revitalização desses banheiros para dar mais conforto aos visitantes e não causar problemas de sujeira e falta de higiene”, explicou a vereadora.

Brena disse que há também a necessidade de higienização e manutenção periódica dos banheiros, para que o espaço seja utilizado apropriadamente. “Solicitamos banheiros químicos para atender todo o perímetro do bumbódromo e lugares com grande circulação de pessoas como a Praça Digital e a Praça da Liberdade, com o objetivo de evitar que as pessoas utilizem lugares inadequados para atender as suas necessidades”, disse.