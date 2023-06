Parintins 2023: Concluída montagem do palco da Festa dos Visitantes

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, concluiu, no início da manhã desta quinta-feira (29/06), a montagem do palco da Festa dos Visitantes Parintins 2023. A estrutura foi montada na arena do Bumbódromo, que pela primeira vez será palco do evento.

O titular da secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, pontuou que, seguindo determinação do governador Wilson Lima, foi utilizada uma grande estrutura do Estado para assegurar que o entorno do espaço seja preparado para receber o público esperado.

“Foi tudo planejado com os bumbás. Eles compreendem a importância de realizar esse evento aqui dentro, justamente para dar a oportunidade para muitas pessoas, que não conseguirão estar aqui em uma das três noites, para que possam viver essa emoção do que é um espetáculo dentro da arena. Evidentemente, isso acaba se tornando uma quarta noite, o que permitirá que eles possam trabalhar toda a parte de alimentos e bebidas com seus torcedores. É uma forma realmente de fortalecer, acima de tudo, o Festival”, disse Apolo.

A montagem teve início à meia-noite de quinta-feira (29/06), logo após o ensaio técnico do boi-bumbá Caprichoso, e contou com aproximadamente 150 trabalhadores envolvidos, entre técnicos, montadores e carregadores. A primeira etapa da montagem de toda a estrutura contemplou o isolamento da área de concentração dos bois com tapumes para proteger as alegorias.

A segunda etapa do trabalho contemplou a montagem do palco, iluminação e som. Para proteger o piso da arena, o local onde foi montado o palco recebeu proteção com carpete de madeira, evitando pressão na região onde está instalada a estrutura de alumínio. A montagem do som e iluminação foi feita em mesas independentes e não comprometem as apresentações dos bumbás.

O palco montado em 360º proporcionará que, de todos os ângulos do Bumbódromo, o púbico possa acompanhar os shows das atrações. Além disso, uma tenda móvel, com roldanas, está pronta para ser utilizada em cima do palco em caso de chuva para proteger os equipamentos.

Acesso

O acesso para quem adquiriu pulseiras para arquibancada especial e galera será feito pelas laterais do Bumbódromo, nas entradas dos bumbás. Para os camarotes e cadeiras laterais a entrada será pela Avenida Nações Unidas. O acesso aos camarotes será controlado pela empresa Amazon Best, responsável pela comercialização do espaço e possui direito a pulseiras de acesso.

Assim que o evento finalizar, por volta da 1h, da sexta-feira (30/06), toda a estrutura será desmontada até o início da manhã do mesmo dia para que o espaço seja entregue aos bumbás.

Festa dos Visitantes 2023

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e apoio cultural da Eneva, a festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1º e 2 de julho). O evento ocorre a partir das 17h e terá shows das atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes, e das atrações locais Uendel Pinheiro, George Japa, David Assayag, Mickael, Jr Paulain, Rafa Militão e DJ Jorge Neto.