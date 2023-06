Muitas celebridades para poucos camarotes

O Governo do Estado, organizador do Festival Folclórico de Parintins, está com um problema para resolver antes de Garantido e Caprichoso entrarem no Bumbódromo: camarotes para acomodar políticos e celebridades que se escalaram para assistir à festa.

Há celebridades demais, mas espaço de menos.

O governador Wilson Lima, por exemplo, este ano, abriu mão de assistir ao espetáculo da melhor visão do Bumbódromo.

Ele cedeu sua cabine para mais de 16 deputados federais que já confirmaram presença no evento.

O governador vai assistir de um espaço, chamado de poleiro.

Trata-se de um mega camarote aberto na parte mais alto do Bumbódromo.

Esse espaço tem capacidade para receber mais de mil pessoas, onde Wilson já garantiu entrada a seus convidados.

Ainda assim, o governador está precisando de mais 200 lugares.