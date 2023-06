Sorteio define a ordem de apresentação dos bois no Festival de Parintins

O boi-bumbá Garantido vai abrir as três noites do 56° Festival Folclórico de Parintins e o boi Caprichoso fecha as três apresentações.

A ordem de apresentação foi definida em sorteio realizado na tarde de sábado (24/6), no Bumbódromo, em Parintins.

O ato aconteceu durante o programa Arena dos Bumbás produzido pela TV A Crítica, detentora de imagens do Festival de Parintins.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato ganhou na pedra maior o direito de escolha nas duas primeiras noites e escolheu fechar as noitadas.

O presidente do Garantido Adson Silveira ganhou o sorteio da terceira noite e também escolheu abrir a festa.

Diretores dos dois bois, itens e bandas musicais abrilhantaram o sorteio que para as estratégias de cada boi pode ser decisivo nas apresentações.

Os dirigentes das duas agremiações demonstraram tranquilidade com o resultado do sorteio. Jender Lobato do Caprichoso vibrou muito com o resultado e disse que o bumbá vai se apresentar para ser bicampeão.

Adson Silveira do Garantido também comemorou e assegura que o Garantido estará preparado.

Ordem de apresentação:

Dia 30/06 –Garantido abre, Caprichoso fecha;

Dia 01/07– Garantido abre, Caprichoso fecha;

Dia 02/07 – Garantido abre, Caprichoso fecha.

O Festival deste ano acontece no próximo final de semana, dias 30 de junho, 01 e 02 de julho, no Bumbódromo.