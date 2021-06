Vereador faz motorista de ônibus voltar e pegar idosa que deixou para trás

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) teve que parar um motorista de ônibus de transporte coletivo, da linha 100, na sexta-feira (25), em Manaus, e o questioná-lo por não ter parado o coletivo para uma idosa que havia feito sinal de parada.

Segundo o parlamentar, que filmou a situação, o coletivo passou direto por uma passageira idosa que havia feito sinal em uma parada, na Zona Oeste de Manaus, o que é uma ação recorrente na cidade e uma falta de respeito com os usuários.

CONFIRA O FLAGRANTE:

“Estava saindo da Câmara Municipal de Manaus, indo para o centro, trafegando no carro exatamente atrás desse ônibus quando uma senhora idosa fez o sinal para o ônibus parar e o motorista passou direto. Segui o ônibus e na parada seguinte tivemos que “fechá-lo” para que eu o abordasse e exigisse que retornasse para buscar a senhora. Todo usuário do transporte coletivo sabe que isso acontece muito”, afirmou.

Rodrigo Guedes reiterou que respeita e apoia os trabalhadores do transporte coletivo da cidade, mas situações como essas não podem continuar sendo parte da realidade da população manauara.

“Respeito os trabalhadores do sistema de transporte, tanto que o abordei com toda educação possível e já votei inúmeras matérias a favor deles, mas não podemos permitir situações como essas, até por que muitas vezes outro ônibus passa de uma a duas horas depois. Era possível parar, não tinha trânsito ou risco nenhum acidente. Tenho certeza que todos os usuários do transporte coletivo já passaram por isso uma ou muitas vezes. Precisamos banir situações como essas em que alguém faz o sinal de parada e o motorista passa direto. Quem está na parada também é trabalhador e todos precisam ser respeitados”, defendeu o parlamentar.

