Vencedores da maratona ‘Hackatur 2022’ sobre turismo são premiados em Manaus

MANAUS — A maratona “Hackatur Manaus 2022”, competição realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), chegou ao fim na noite do último sábado, 20/8, com o aguardado anúncio das equipes vencedoras. Ao longo de três dias, 50 participantes foram divididos em 10 equipes e receberam o desafio de propor soluções inovadoras para as modalidades do segmento de turismo de natureza, identificando obstáculos, contexto e alternativas para ajudar a promover a modalidade como vetor de desenvolvimento sustentável.

O Hackatur aconteceu em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese) e a The Comunic by InovAction, durante os três dias da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, zona Centro-Sul.

“A competição foi muito interessante e tivemos soluções maravilhosas para o eixo do turismo na nossa cidade. A mensagem que eu deixo é que todos vocês se aproximem mais ainda das ações que a Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, tem feito especialmente para o povo manauara”, salientou o titular da Semtepi, Radyr Júnior, durante o encerramento do evento.

A equipe que apresentou o melhor projeto, segundo a escolha dos oito jurados presentes, foi a “Tchibum na Amazônia”, uma plataforma que busca influenciar pessoas a conhecer a Amazônia, divulgando o turismo de base comunitário do rio Negro, com o intuito de apoiar empreendedores locais e incentivar alternativas de renda e qualidade de vida. Além do primeiro lugar, a equipe vai receber o valor de R$ 20 mil reais.

“Esta é a terceira vez que participamos de um Hackathon e é incrível o carinho com que eles olham para os participantes envolvidos e, mais ainda, levar o primeiro lugar com o propósito de vida que nós temos, que é de fato impactar a vida de pessoas em vulnerabilidade social, é um processo incrível. Esses três dias que passamos aqui foi de muito networking e autoconhecimento, além de termos criado laços familiares, então foi muito especial”, destacou um dos integrantes da equipe vencedora, Thiago Andrade.

O segundo e o terceiro lugar ficaram, respectivamente, com as equipes, “Partiu Flutu” e “Arepin Curumin”, que receberão prêmios nos valores de R$ 6 mil e R$ 4 mil. As equipes vencedoras ganharão também um programa de mentoria como investimento inicial para o desenvolvimento dos projetos selecionados.

Por assessoria