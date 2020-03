Três pessoas morrem eletrocutadas na zona leste

Três pessoas morreram eletrocutadas após uma caixa de alta tensão cair, durante um vendaval, no ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. O acidente aconteceu em um sítio, na tarde deste domingo (29).

Segundo informações de testemunhas, no sítio havia uma reunião familiar, com várias pessoas e, em determinado momento, dois homens identificados como Josias Silva Costa, 50, e Davi Eduardo Ribeiro Breves, 20, decidiram ir até um igarapé que fica na parte de trás do sítio.

Quando os dois estavam a caminho do igarapé, passaram por baixo de um poste de energia elétrica cuja caixa de alta tensão se desprendeu e caiu próxima a eles. Ambos morreram na hora, eletrocutados.

A esposa de Josias, Luziana Silva Costa, 54, viu o acidente e correu para ajudar os dois, mas ao encostar no corpo do marido recebeu uma alta carga elétrica e morreu no local.

As testemunhas também contaram que, minutos depois do acidente, ainda era possível sentir a eletricidade no chão.

A Polícia Militar da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado para isolar o local e auxiliar a remover os corpos, já que se tratava de um acidente envolvendo eletricidade.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos três corpos.

FONTE: D24AM

