Tomara que a seleção brasileira esteja passando pelo fim de sua gourmetização

Olhar pro que esses caras fazem e dizer que é futebol é o mesmo que ir a um show do Andre Rieu e dizer que foi a ópera ( sem demérito pro Rieu, estou falando de perspectiva). Mind the gap. Sempre.

O ciclo gourmetizante é uma tendência brasileira que esta em todos os lugares de nossa sociedade. Mas ele funciona assim: tem um começo histérico, um apogeu ilusório, uma queda previsível e um fim constrangedor.

Vou dar um exemplo: Há uns três anos anunciaram a morte do iogurte comum e começaram a nascer as iogurterias de FROZEN YOGURT. Se espalharam que nem formigas. Cresceram. Surgiram os Frozen Yogurts gourmet – a gourmetização da gourmetização – , e em pouco tempo já havia iogurtes sem iogurte porque gourmetização raiz tem que fazer a coisa sem a coisa, e chamar a coisa com mesmo quase nome da coisa só que com um apelido chinfroso tipo NOGURT DE ORA PRO NOBIS. Aí o bagulho degringola. Começam a apelar e colocam chocolate e doce de leite e nutella em tudo. As lojas fecham. Acaba o Império. Ainda tentam um IOGOQUANTICO, mas… Fim.

Decretaram também o fim do picolé, Lembram? “Pra que gente?? Picolé?? Nunca. Paleta Mexicana. Aí sim!!” Surgem paleterias mexicanas de uma maneira tão massiva que você se acha o mais ignorante dos seres humanos por nunca ter ouvido falar disso. As lojas e quiosques se multiplicam. Surgem sabores exóticos. Tem Paleta até de ovo cozido, chá verde com berinjela, de leite materno. Aí o bagulho degringola. Pululam receitas de PALETA MEXICANA DE POTE, DE TRAVESSA nas timelines. A paleta que sempre foi picolé, se transforma em uma coisa que nem é paleta nem picolé. Aí começam a fazer promoções tipo, compre duas paletas de lichia com ossobuco coberta com chocolate belga e ganhe um ingresso pro novo filme do Adam Sendler. GOTA D’ÁGUA. As paletas somem. Sucumbem. Fim.

E as barbearias? Precisamos falar das barbearias que agora acham que todos os homens tem que ter topetes unicornianos e barbas bíblicas. Começou com a onda de chamar de Coiffeur e botar só um charminho vintage aqui e ali. Agora os barbeiros parecem saídos de um livro do TOM OF FINLAND e, por algum motivo místico tem que colocar caveira barbuda em todo o marketing das lojas.

E tem brigadeiro… Brigadeiro de chocolate Etrusco, de carne de rolinha, de sombra, de vento , de pirocERROR404…

E as Esmalterias .

E as Casas de festas…

E o povo dos vinhos achando notas de cardamomo, suvaco de rato, toque de amor em SANGUE DE BOI DOCE DE MESA…

O povo do churrasco…

Os FOOD TRUCKS.. GENTE… Os food trucks.

E tem o futebol.

UI!

Antigamente era aquela gente feinha, peluda, roupa de algodão, chuteira de pedra, canela ao Deus dará. Aí foram inventando as melhoras tecnológicas e foi maravilhoso: Veio tetra, veio penta… O OLHO CRESCEU e precisaram invocar SANTA CARUPITA DO GLAMOUR GOURMET DESIGN. Foi chegando um povo com medo de barata… Cheio de lágrimas nos olhos… Cheios de histórias de superação, pedindo Gospel e Thiaguinho no FANTÁSTICO. Chuteira aerodinâmica com suspensão hidráulica, roupa que transforma suor em coca zero, técnicos humanizados vestidos com alfaiataria impecável, valorização do carisma, da vida pessoal do jogador… Criaram uma campanha de fragilização dos jogadores os transformando em pessoas que “precisam do nosso apoio pra renderem em campo e poder gastar seus milhões em cafonice depois que o jogo acabar”. Olha… Começaram a padronizar todo mundo com tatuagens mal feitas cobrindo inclusive suas habilidades em campo, romancearam o passado POBRE (ce jura hahahahahaha) de alguns jogadores. Massificaram a depilação infantilizante, encomendaram retratos dos jogadores pro Romero Brito. Deu nisso!!

Antigamente voce olhava o jogador correndo atras da bola e sentia aquele cheiro de cecê radioativo de tanto esforço e suor. Hoje o vapor de REXONA PLUS INTERNATIONAL com CAROLINA HERRERA, ONE MILLION, VICTORIA SECRET DE PERA COM BAUNILHA DOS FIORDES é tão forte que chega a fazer uma subatmosfera nos estádios.

Muito Instagram com festinhas. Nada de bola.

Tomara que o futebol brasileiro se reencontre com o que ele já foi. E to falando independente de ganhar ou perder.

Tomara.

Mas oh, desejo sucesso.

Acho que agora eles vão acordar. E como disse na copa de 2014, e reforço nessa de 2018, vamos dar essas verbas pra outros esportes.

Pode ser??

Não??

Ok.

Sucesso

*Texto: André Gabeh

