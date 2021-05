TIM Live lança novos planos com até 600 Mega e inclui Netflix e Paramount+

Em busca da melhor experiência para o cliente, combinando serviço diferenciado e mais qualidade de entrega, a TIM revoluciona as ofertas da sua internet residencial banda larga com fibra óptica, lançando duas novas opções de velocidades da TIM Live Ultrafibra: 500 e 600 Mega. Além disso, as ofertas contam com dois serviços de streaming de vídeo disponíveis no país: Netflix e Paramount+. O novo portfólio já está disponível em todas as 33 cidades brasileiras atendidas pela TIM Live.

“Nosso portfólio está em constante evolução trazendo sempre novidades e inovação aos consumidores. Ao disponibilizar esses dois novos planos com ultra velocidades, a TIM reforça o compromisso de oferecer soluções diferenciadas de ultra banda larga, fora dos modelos de combos tradicionais: altíssimas velocidades de download e upload, muito mais conteúdo e entretenimento embarcados com as entradas da Netflix e da Paramount+. Queremos transformar a experiência do cliente na sua casa e potencializar ainda mais o poder de navegação da TIM Live Ultrafibra, inclusive em um momento em que a conectividade com qualidade se tornou ainda mais essencial”, explica Denis Ferreira, Diretor da Business Unit Residential Solutions.

O destaque é para a maior velocidade, de 600 Mega que conta com a Netflix, principal serviço de entretenimento por streaming do mundo, que oferece filmes, séries, documentários e reality shows para assistir quando e onde quiser. Também conta com o mais novo serviço de streaming premium a chegar no Brasil, Paramount+, que conta com ampla biblioteca de séries originais e exclusivas, programas de sucesso e filmes populares em todos os gêneros, de marcas e estúdios de produção mundialmente conhecidos, totalizando mais de 8 mil episódios e mais de 5 mil horas de conteúdo para toda a família. A nova oferta de 600 Mega está disponível por R$ 179,60 (por um ano, com pagamento em débito automático).

Ao optar pela oferta de 500 Mega, o cliente paga pela velocidade de 300 Mega e navega a 500 mega por 1 ano, com 10% de desconto no pagamento em débito automático, totalizando R$ 139,50 por mês.

Mais opções de entretenimento e serviços

A TIM acredita que é preciso inovar na experiência do consumidor, entregando conteúdo e serviços diferenciados. As novas opções de ultra velocidades trazem isso em sua essência com mais conteúdo, variedade e serviços que atendem a todas as necessidades do cliente. Além de poder navegar com mais velocidade, os clientes TIM Live também contam com conteúdo on-line em esportes, com o Estádio TNT Sports, que reúne os jogos da UEFA Champions League, Nations League e Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo, além da maior cobertura do Campeonato Italiano e várias partidas do Brasileirão. Também estão disponíveis os melhores títulos de livros com aplicativo de Audiobooks, entretenimento para crianças com o Cartoon Networks, e para quem gosta de jogar on-line, os planos incluem o uso ilimitado do TIM Games Club e TIM Games PC, plataformas com centenas de jogos on-line para o usuário se divertir e jogar sem travar, e com o TIM Segurança Digital, serviço de proteção ao usuário com assistência remota, antivírus e backup. Entre os planos disponíveis atualmente, a opção de 400 Mega também conta com conteúdo online e navegação pelo dobro da velocidade, com mensalidade de R$ 127,50, valor do 200M por 1 ano. Todos os pacotes TIM Live podem ser adquiridos nas lojas físicas, parceiros comerciais e através do site timlive.tim.com.br ou pelo telefone 0800 880 4141.

Casa conectada com ultra banda larga

Os clientes TIM Live têm acesso também ao e-commerce exclusivo TIM Tech Store, com ofertas de acessórios e produtos para transformar as residências em verdadeiras casas conectadas. Entre os produtos disponíveis estão roteadores e repetidores de sinal, controles universais por infravermelho, câmeras de segurança, lâmpadas e tomadas inteligentes, dispositivos de streaming como Apple TV e Google Chromecast, e o Google Nest Mini, alto-falante que conecta demais aparelhos por voz. Os preços vão de R$ 62, para a Lâmpada Inteligente i2GO (que permite controle remoto de iluminação e personalização com milhares de cores), até R$ 1.669, para o kit Apple TV 4K 32GB. Clientes TIM Live possuem descontos especiais e a possibilidade de parcelamento das compras em até 12 vezes sem juros.

TIM Live eleita como a melhor banda larga fixa do Brasil

O ano de 2020 foi de grandes mudanças e muitos desafios causados pela pandemia, inclusive para quem teve que se adaptar ao trabalho remoto, muitas vezes em casa. Neste cenário, em que conexões de alta velocidade e estabilidade foram ainda mais necessárias, a TIM Live foi eleita pelo segundo ano consecutivo o melhor serviço de banda larga fixa, na quarta edição do Prêmio Canaltech, realizado em março de 2021. A escolha se deu por um júri técnico, composto por jornalistas e especialistas em tecnologia de todo o país, e por votação popular. Ao todo, foram 4,2 milhões de votos. A ultra banda larga da operadora ficou também em primeiro lugar no ranking Estadão Melhores Serviços 2020, na categoria Banda Larga, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020. O prêmio é organizado pelo jornal O Estado de S.Paulo, em parceria com a consultoria Blend New Research – HRS.

Comentarios