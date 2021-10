Telecine encerra serviços e conteúdos passam a ser exibidos no Globoplay

Nos últimos dias, uma onda de comentários colocava em dúvida a continuidade do Telecine Play. Nas redes sociais, ex-funcionários relatavam que o fim do serviço era iminente. Houve até quem comemorasse a notícia.

“O Telecine Play vai acabar! Agora todos que me fizeram mal, ou seja, o squad de conteúdo inteiro vai se f**** com essa mudança. Quero ver agora eles irem fazer panelinha em novas empresas! Hahah Cabou a mamata”. Agora, o que era especulação, se confirmou. Em comunicado, a empresa afirma que “com base em decisões técnicas e estratégicas, o Telecine migrará sua plataforma de streaming para o Globoplay”.

A nota continua: “ A mudança visa concentrar seu extenso portfólio de conteúdo em um único ambiente e aprimorar a experiência dos usuários, além de trazer ganhos de sinergia para as operações. O movimento reforça a estratégia de relacionamento direto com o consumidor da Globo, que posiciona o Globoplay como o principal marketplace de conteúdo no Brasil”.

As informações são do Metrópoles.

