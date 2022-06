Sucuri com cerca de 6 metros é morta por moradores em Anamã

ANAMÃ — Uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi morta por moradores de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus). Após o abate, o animal foi exibido na varanda de uma casa, onde foi filmado pela população. Veja o vídeo acima.

Na gravação feita por moradores, que circula em redes sociais, a cobra aparece pendurada na fachada de uma residência, sem vida. Uma criança ainda foi filmada balançando o animal morto.

De acordo com a Polícia Militar de Anamã, não há informações sobre o que os moradores fizeram com o animal em seguida.

A cidade está alagada devido a cheia do rio Solimões. Em maio, Anamã chegou a marca de inundação total pelas águas do Rio Solimões, de acordo com a Defesa Civil do município.

No vídeo, é possível ver as águas do rio Solimões acima do nível da casa onde a cobra foi levada após ser morta pelos moradores do município.