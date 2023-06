Submarino Titan “implodiu” durante mergulho em direção ao Titanic; entenda

O porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, John Mauger, disse nesta quinta-feira (22) que escombros encontrados no fundo do oceano “são consistentes com a implosão do submarino” Titan, que levava turistas ao naufrágio do Titanic.

Mas o que é implosão?

Uma implosão é o processo em que um objeto, estrutura ou edifício é colapsado ou desmoronado em direção ao seu centro. É o oposto da explosão, em que a força é liberada para fora a partir do centro do objeto.

Em 2017, o submarino argentino ARA San Juan, que desapareceu e demorou 1 ano para ser encontrado, também “implodiu” no fundo do mar.

À época, a Marinha da Argentina disse que o casco permaneceu bastante intacto, apenas com algumas deformações, e que todas as outras partes se desprenderam.

A implosão ocorreu em razão da pressão externa do mar ter superado a de dentro do submarino.

O cenário provável no submarino Titan

Ainda não se sabe qual o motivo que levou à implosão do submarino Titan, mas é sabido que, quando um submarino mergulha, a pressão da água aumenta progressivamente.

Esses veículos são projetados para suportar a pressão da coluna d’água: são construídos com cascos reforçados e materiais resistentes.

Thiago Pontin Tancredi, professor do curso de eng. naval da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e supervisor do laboratório de simulação naval, explica que o Titan era feito de fibra de carbono e titânio, dois materiais sobre os quais há pouco estudo sobre como se comportam quando sujeitos a várias pressões diferentes. De acordo com ele, um dano nessa estrutura é uma das questões que podem ter contribuído para a implosão.

“Quando ele submerge e emerge, ele vai acumulando danos. Não é porque ele fez a missão uma vez que ele é seguro. Fazer a missão uma vez significa que ele estava bem dimensionado, mas vai acumulando amassados e trincas, o que pode levar a uma falha estrutural”, afirma Thiago.

Se a pressão externa exceder a resistência da estrutura, a água pode começar a invadir o submarino. Isso pode causar um desequilíbrio de pressão dentro e fora do casco, resultando em um colapso súbito da estrutura.

A implosão ocorre quando a pressão da água esmaga o casco do submarino, comprimindo-o para dentro.