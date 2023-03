STJ nega pedido para apreender passaporte de Robinho

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, negou nesta terça-feira (7) um pedido para que o passaporte do jogador Robinho fosse apreendido.

A ação judicial havia sido proposta pela União Brasileira de Mulheres (UBM) por conta da atual análise do próprio STJ sobre o pedido de prisão do atleta no Brasil pela condenação recebida na Itália por violência sexual em grupo.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão, mas a Constituição brasileira impede que cidadãos natos sejam extraditados por crimes cometidos em outro país. Por isso, a Itália solicitou formalmente que ele cumpra pena em um presídio brasileiro.

O grupo ainda queria ser parte interessada no processo, o chamado “amicus curiae”. Segundo Moura, o pedido foi negado porque “o amicus curiae, em regra sequer pode recorrer de decisões judiciais, quanto mais requerer a imposição de medidas cautelares contra as partes”.

O caso de Robinho ainda pode demorar alguns meses para ter uma decisão final. Até o momento, o Ministério Público Federal (MPF) já se manifestou favoravelmente à prisão no Brasil e repassou os endereços fixos do atleta na Baixada Santista para notificação da defesa.