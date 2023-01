Stellantis firma parceria com a Archer para criar aeronaves elétricas

A Stellantis (empresa criada da fusão dos grupos Fiat Chrysler e Peugeot Citroën) firma parceria com a companhia californiana Archer Aviation, para desenvolver e produzir aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). De início, o modelo escolhido foi o Midnigth.

A montadora ítalo-franco-americana trabalhará com a Archer para erguer a recém-anunciada instalação de fabricação da californiana em Covington, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, onde as empresas planejam fabricar a Midnight em 2024.

A aeronave foi projetada para ser segura, sustentável, silenciosa e, com carga prevista de mais de mil libras (454kg), podendo transportar quatro passageiros e um piloto. Com um alcance de 100 milhas (161km), a Midnight foi otimizada para viagens ida e volta de curta distância, cerca de 20 milhas (32km), com um tempo de carregamento de aproximadamente 10 minutos entre elas.

Esta parceria, única no setor de mobilidade aérea urbana, aproveitará os respectivos pontos fortes e competências de cada empresa para levar a aeronave Midnight ao mercado. A Archer traz sua equipe de eVTOL de classe mundial, trem de força elétrico e especialistas em certificação, enquanto a Stellantis contribuirá com tecnologia e experiência de manufatura avançada, pessoal experiente e capital para a parceria.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a Archer nos últimos dois anos e estou continuamente impressionado por sua engenhosidade e compromisso inabalável com a entrega. Aprofundar a parceria com a Archer como um investidor estratégico com planos de aumentar nossa participação demonstra como a Stellantis está ultrapassando os limites para fornecer liberdade sustentável de mobilidade, das ruas e rodovias aos céus”, aponta Carlos Tavares, CEO da Stellantis.

A combinação visa permitir a rápida expansão da produção de aeronaves para atender aos planos de comercialização da Archer, permitindo que ela fortaleça seu caminho para a venda, ajudando a evitar gastos de centenas de milhões de dólares durante a fase de aceleração da manufatura. O objetivo é que a Stellantis produza em massa a aeronave eVTOL da Archer como fabricante contratada exclusiva.

Como mais um sinal de seu compromisso, a Stellantis fornecerá até US$ 150 milhões (R$ 764 milhões) em capital social para possível saque da Archer a seu critério em 2023 e 2024, sujeito ao alcance de determinados marcos de negócios que a americana espera ocorrer neste ano.

A Stellantis pretende aumentar sua participação estratégica por meio de compras futuras de ações da Archer no mercado aberto. Juntamente com os outros elementos dessa parceria expandida, essas ações permitirão que a Stellantis se torne um investidor fundamental de longo prazo na Archer.

“O reconhecimento contínuo da Stellantis pelo progresso da Archer em direção à comercialização e o compromisso de recursos significantes para construir a aeronave Midnight conosco, coloca a Archer em uma posição forte para ser a primeira no mercado. As duas empresas estão dando passos importantes juntas para concretizar uma oportunidade única para redefinir o transporte urbano”, afirma Adam Goldstein, CEO da Archer.

