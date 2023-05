SSP-AM vai atualizar diariamente agendamento para emissão do novo RG

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição Melo (IIACM), alerta a população para a atualização de novas vagas de agendamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A partir de agora, os agendamentos serão disponibilizados no decorrer da semana, conforme abertura de novas vagas.

Todo cidadão poderá solicitar a nova CIN, mas a SSP-AM esclarece que, neste momento, as vagas disponíveis são para aquele cidadão que precisa fazer o primeiro cadastro, ou seja, a 1ª via do documento, ou aquele que tenha sofrido algum sinistro de extravio para demais vias mediante apresentação de boletim de ocorrência.

As vagas no site cinam.ssp.am.gov.br são direcionadas para os 15 Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC). Para melhor atender à população, o sistema vai oferecer novas vagas de acordo com a disponibilidade de cada PAC, facilitando o processo de agendamento.

De acordo com o diretor da IIACM, perito criminal Mahatma Porto, o sistema será atualizado para gerar vagas diariamente, assim que os PACs forem tendo disponibilidade, o que deve facilitar o processo para o cidadão.

“Nesta fase de implantação do sistema, a Secretaria de Segurança Pública, visando prestar um melhor serviço à população, está reformulando o sistema de agendamento, logo que surjam mais vagas, elas serão disponibilizadas imediatamente para a população ao longo da semana”, disse o diretor.

Agendamento

As vagas serão disponibilizadas por meio de um agendamento a partir do link cinam.ssp.am.gov.br, disponível no site da SSP-AM (www.ssp.am.gov.br).

Documentos exigidos

Para o dia de atendimento, o cidadão deve comparecer ao PAC escolhido e levar os documentos obrigatórios: CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, original ou cópia autenticada em cartório, e comprovante de endereço. Se preferir, o solicitante, também, pode inserir na CIN, outros dados opcionais como o Título de Eleitor; Carteira de Trabalho; Carteira profissional; Registro Militar; Tipo sanguíneo; entre outros, basta levar os documentos originais para a inclusão.

Emissão

Quem já recebeu a CIN elogiou a agilidade no atendimento e o prazo de entrega. O estudante Everton Santos, falou sobre sua experiência no processo de emissão ao comparar com o antigo.

“O processo se tornou mais rápido em comparação a antiga emissão, agora conseguimos agendar e realizar o cadastro pelo próprio site, e ainda podemos acompanhar toda emissão pelo site e o prazo de entrega é entre sete a dez dias”, disse Everton.