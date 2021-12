SSP-AM ativa SICC para dar suporte à operação Eleição 2021, em Coari

Na tarde de sexta-feira (03/12), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ativou, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC). O sistema vai dar suporte ao Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), montado no campus da Universidade Federal do Amazonas, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), com o objetivo de reforçar a segurança durante a eleição suplementar, que ocorre no município neste domingo (05/12).

O reforço na segurança do município foi uma determinação do titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur. De acordo com o secretário, mais de 400 agentes da segurança pública estão concentrados no município para manter a ordem durante o pleito.

“O objetivo é justamente a manutenção da ordem, para que não aconteça nenhuma ocorrência ligada à parte eleitoral. A missão da equipe de Coari é acompanhar a votação in loco”, explicou.

Todo o processo eleitoral em Coari será acompanhado, presencialmente, a partir das 7h, do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-AM), em Manaus.

Alinhamento – Na terça-feira (30/11), em Coari, o general Mansur participou de uma reunião na sede do Cartório Eleitoral da 8ª Zona, com a juíza do pleito, Mônica Cristina Raposo da Câmara Chaves do Carmo, e a juíza da propaganda eleitoral, Juline Rossendy Rosa Neres.

O Ministério Público do Amazonas também participou da reunião, com o objetivo de proporcionar maior tranquilidade na eleição suplementar do município.

Foram definidas ações para as eleições como o policiamento ostensivo, ações de inteligência e fiscalização nos portos e aeroportos.

A Lei Seca no município entrará em vigor a partir das 18h deste sábado (04/12) e se estenderá até 0h do domingo, dia do pleito.

