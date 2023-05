Socorrista do Samu cai sobre paciente durante atendimento

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra um socorrista do Samu escorregando enquanto atende um paciente, imobilizado, e caindo por cima dele. O caso aconteceu no Novo Gama, Entorno do Distrito Federal, e acabou virando motivo de piada. Mas o técnico em enfermagem que protagonizou a cena se defendeu: “Pode acontecer com qualquer um de nós que está trabalhando na rua”.

O socorrista Gustavo Rios realizava o atendimento a um motoqueiro vítima de acidente de trânsito, em uma colisão que acabou provocando o derramamento de óleo na pista, na última sexta-feira (19/5). Com o local escorregadio, o técnico acabou caindo por cima do motociclista imobilizado, mas garantiu que ele não se feriu e os dois ainda riram dentro da ambulância.

A enxurrada de comentários misturou piadas, críticas e apoio a Gustavo, que brincou: “Estamos montando um ‘top 10’ com as melhores piadinhas”. No sábado (20/5), o deputado distrital do DF Jorge Vianna (PSD) fez uma visita ao socorrista, lembrou que na data se comemorava o Dia do Técnico de Enfermagem e pediu: “Parem de atirar pedras no colega”.

“O problema foi que viralizou de uma forma que todo o Brasil hoje pode até estar achando engraçado. Mas, para a gente, não é engraçado”, ressaltou o parlamentar. Ao lado dele, Gustavo citou os apoios que tem recebido e pontuou a experiência que tem nas ruas.

“Não tenho pouco tempo de rua, já estou há muito tempo nesse trabalho. Hoje, reconheço que poderia ter acontecido com outro colega. Esse tipo de intercorrência pode acontecer com qualquer um de nós que está trabalhando na rua.”