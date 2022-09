Sobrinho de Bolsonaro é condenado por agressão a mulher em SP

A Justiça de São Paulo condenou Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro (PL), por agredir uma mulher com quem se relacionava, em setembro de 2020. Segundo a denúncia, Orestinho, como é conhecido pela família, teria puxado o cabelo e arrastado a vítima pelo chão. O caso aconteceu em uma festa.

Ana Caroline Figueiredo Alves contou, em depoimento, que os dois não tinham um relacionamento formal, mas “ficavam” de vez em quando. A vítima afirmou que foi descansar em um quarto após ingerir bebida alcoolica e acordou com um puxão de cabelo de Orestes. Ele teria a balançado no ar e jogado no chão.

Ana ainda declarou que tentou fugir, mas caiu e foi arrastada pelo chão. Ela disse que estava deitada na cama ao lado de um ex-namorado.

