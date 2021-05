“Só tinha visto nos filmes”. Pai faz parto do próprio filho em casa em Goiás

O nascimento do bebê estava previsto para o início do mês de junho, mas Noah quis vir ao mundo antes do esperado. Este momento de felicidade para os novos pais foi antecedido de um susto: nada estava preparado e o menino acabou nascendo em casa com o pai tendo que fazer o parto. O caso aconteceu em Goiás.

Foi Wellington Martins, de 23 anos, quem auxiliou a mulher Anna Larissa, de 25, em todo o processo. Ao G1, da Globo, o pai conta que passou por momentos de “emoção”, mas também de “aflição”.

“Fiquei apavorado, só tinha visto aquilo [parto] em filme. Com ou sem experiência, tinha que fazer alguma coisa. Ela estava a sentir muita dor. Foi muito emocionante e rápido”, explicou Wellington.

Já a mãe de Noah conta que começou a sentir contrações às 6h do último dia 21, mas pensou que não seriam suficientes para se dirigir ao hospital. Para sua surpresa, já era o bebê querendo nascer.

“Passo um filme na minha cabeça. Senti a cabeça do meu filho e disse para o meu marido segurar. Ele estava desesperado mas puxou devagar e, quando reparamos, o Noah estava em cima da cama”, relatou à mesma publicação.

Os serviços de emergência chegaram na casa de Wellington e Anna minutos após Noah nascer. Uma paramédica deu os primeiros socorros à mãe e filho e, em seguida foi chamada uma equipe de atendimento especializada.

Uma médica e enfermeira estabilizaram ambos até que Anna e Noah fossem encaminhados para uma unidade hospitalar.

FONTE: NAOM

