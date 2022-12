Sindicato Nacional dos Aeronautas aprovam greve do setor

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), anunciou em assembleia que, por unanimidade, pilotos e comissários poderão entrar em greve a partir de segunda-feira.

Segundo as informações do sindicato , a paralisação ocorrerá a partir da próxima segunda, 19 de dezembro, das 6h às 8h. Os aeroportos que irão aderir são: Congonhas, Guarulhos, Rio Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. Os voos com órgãos para transplante, enfermos a bordo e vacinas continuarão normalmente.

Em nota, a SNA disse que o objetivo da categoria é a recomposição das perdas inflacionárias e por um ganho real nos salários, que consiga compensar as perdas obtidas nos dois anos da pandemia. Segundo eles, a perda foi de quase 10%.

Além disso, o setor visa reivindicar que as empresas “respeitem os horários de início e de término das folgas e que não programem jornadas de trabalho de mais de 3 horas em solo entre duas etapas de voo”.

Segundo a SNA , o pleito está baseado “nos altos preços das passagens aéreas, que têm gerado crescentes lucros para as empresas”, além de que elas vem reduzindo “o custo de folha de pagamento em mais de 30% se comparado com os demais custos”.

O presidente da SNA , Henrique Hacklaender, afirmou que as passagens aéreas estão com os preços mais altos dos últimos 20 anos, além de um patamar financeiro melhor que o anterior a pandemia. “É justo e razoável que os tripulantes tenham a garantia de que os horários de suas folgas serão respeitados”, ressaltou.

