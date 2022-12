Aeronautas aceitam proposta de companhias aéreas e encerram greve

Os pilotos e comissários de voos aceitaram uma nova proposta das companhias aéreas, encerrando greve que durou cinco dias e impactou alguns dos principais aeroportos do país, disse o Sindicato Nacional dos Aeronautas neste domingo (25).

Membros do sindicato disseram em transmissão ao vivo que cerca de 70% dos pilotos aprovaram a nova proposta de convenção coletiva. A entidade afirmou que 5.834 pessoas participaram da votação.

A greve por melhores salários e condições de trabalho começou na última segunda-feira e ocorreu diariamente até sexta-feira, por duas horas diárias, entre às 6h e 8h. O movimento em nove importantes aeroportos do país gerou ao menos centenas de atrasos de voos e diversos cancelamentos.

No sábado, a greve foi suspensa para análise dos pilotos e comissários da nova proposta enviada pelas aéreas, que prevê reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, bem como definição do horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas.

Também inclui a possibilidade de início de férias em sábados, domingos e feriados.

A votação encerrou às 12h deste domingo.

“A categoria merece e necessita mais do que foi o acordo, mas decidiu dar um passo atrás para se manter forte nas demandas. Achamos que, pelo sacrifício feito pela categoria em três anos de pandemia, as empresas podiam mais”, disse Carlos Eduardo Monteiro, diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, à Reuters neste domingo.

Na sexta-feira, a categoria havia rejeitado proposta anterior das empresas.

CNN BRASIL