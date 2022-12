Aeronautas suspendem greve até domingo

A assessoria do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou no final da noite desta sexta-feira (23) a suspensão da greve da categoria até o resultado de votação, no domingo (25), de uma nova proposta apresentada pelas empresas.

A suspensão da paralisação dos aeronautas vale das 6h deste sábado (24) e até meio-dia de domingo (25). O resultado da votação da categoria será divulgado às 12h30.

Os aeroportos seguiram, na sexta, com voos atrasados e cancelados por causa da paralisação.

No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 78 voos atrasaram e 14 foram cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, três voos tiveram atraso.

No Santos Dumont, no Rio, 50 voos atrasaram e seis foram cancelados.

Segundo a Infraero, o movimento nos aeroportos da rede durante as festas de fim de ano deve aumentar 45%, em comparação com o ano passado.

Aeronautas são todos os profissionais que exercem atividade no interior de uma aeronave, como o comandante (piloto), co-piloto, comissário de bordo, mecânico de voo, navegador e radioperador de voo.