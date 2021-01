Sindicato dos Jornalistas aciona MPs para apurar condições de trabalho e ameaças na TV Encontro das Águas

Após denúncias de empregados, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas – SJPAM, ingressou, na terça-feira (26), com recurso junto aos Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado onde solicita a intermediação ministerial à falta de condições de trabalho, ameaças e assédio moral cometidos pela direção da emissora de Tv e Rádio Encontro das Águas, da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas – Funtea, mantida pelo governo estadual.

Segundo relato de empregados os problemas se agravaram neste início de ano com as infecções, no exercício do trabalho, de profissionais pelo novo coronavírus, o que resultou em uma morte nos primeiros 20 dias de janeiro.

Em defesa da vida e de uma escala de trabalho mais racional diante do agravamento da pandemia em Manaus, os empregados tentaram conversar com a direção da emissora, mas não foram ouvidos. Em resposta, receberam ameaças do diretor-presidente, Oswaldo Lopes, além da pressão para trabalhar presencialmente. Com o quadro de pessoal reduzido, e profissionais pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, ao invés de buscar a solução, o diretor-presidente da fundação passou a realizar agressões verbais, assédio moral, humilhações e ameaças, tais como, não assinar a folha de pagamento dos salários no mês de janeiro de 2021 e, assim prejudicar os empregados.

Em face da gravidade da situação instalada na fundação de Tv e Rádio no Amazonas, o SJPAM solicita a imediata intermediação dos ministérios para busca de Acordo ou assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta entre empregados e a direção da Funtea.

