Sete pessoas morrem em acidente com ônibus da saúde no PR

CORITIBA, PR — Um acidente envolvendo um ônibus no município paranaense de Marechal Cândido Rondon na manhã desta segunda-feira deixou ao menos sete mortos e 13 feridos. O veículo pertencia à Secretaria de Sáude de Pato Bragado e transportava pacientes para consultas especializadas nas cidades de Cascavel e Toledo.

Segundo o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste (Consamu), as sete vítimas fatais confirmadas eram idosos e adultos, entre elas o motorista do ônibus. Um oitavo óbito ainda é apurado pelos socorristas. Todos os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná disse que, a princípio, havia 18 ocupantes no ônibus. Segundo a PRE-PR, o acidente envolveu também um caminhão de transporte de grãos, cujo motorista fugiu do local.

De acordo com o prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden, nem todos os passageiros embarcaram. Ele disse que o Instituto Médico Legal (IML) está trabalhando para atestar a identidade de todas vítimas e confirmou que entre elas está o motorista do ônibus César Roberto Scheffler.

“Não sabemos as causas ainda, polícia vai investigar. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Está sendo dado todo suporte aos familiares que acabaram se envolvendo no acidente. Infelizmente aconteceu esta tragédia”, disse o prefeito ao GLOBO.

De acordo com informações preliminares, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção e caído em um barranco após sair da pista. O acidente ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas.