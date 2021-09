Seap descobre túnel de 2 metros no Compaj

Neste domingo (26), agentes de ressocialização da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) descobriram a construção de um túnel em uma das celas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

O túnel, que media dois metros de comprimento, foi descoberto dentro de uma cela do pavilhão 03, durante procedimento de fiscalização realizado diariamente em todas as unidades prisionais do estado.

O local foi isolado imediatamente e os internos que ocupavam o lugar foram realocados para outras celas da mesma ala. Todos irão responder no Conselho Disciplinar.

“De domingo a domingo, faça sol ou chuva, estamos monitorando qualquer ação que atente contra o sistema prisional. Mais uma vez nossas equipes se anteciparam e impediram a fuga de detentos”, afirmou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

