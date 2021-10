Rua 10 de julho será interditada a partir do meio-dia deste sábado

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar totalmente neste sábado, 2/10, o trecho da rua 10 de Julho, entre a avenida Eduardo Ribeiro e a rua Tapajós, no Centro. O bloqueio será a partir do meio-dia até as 19h.

A interdição tem como objetivo a substituição do para-raios do Teatro Amazonas. Por conta disso, será instalado um guindaste na via, para a realização do serviço, mas o bloqueio não afetará a avenida Eduardo Ribeiro.

Desvios

Os condutores terão como opção de desvio as ruas Ramos Ferreira e Ferreira Pena. Os agentes de trânsito do IMMU estarão no local para orientar os motoristas sobre a interdição e os desvios.

O IMMU reforça aos condutores de veículos, que agentes de trânsito estarão realizando o atendimento pelo número 0800 092 1188 para dúvidas em relação à interdição.

