Rodoviários paralisam atividades para cobrar direitos trabalhistas

Na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 14h30, os rodoviários do sistema de transporte público de Manaus paralisaram as atividades.

A categoria reivindica o pagamento dos direitos trabalhistas, como ticket alimentação, férias atrasadas e reajustes salariais, além da vacinação contra a Covid-19.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Amazonas (STTRM), a paralisação atingiu cerca de 800 ônibus na capital amazonense, causando transtornos tanto ao trânsito quanto aos usuários do sistema de transporte público.

