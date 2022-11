Repórter Eric Faria dá empurrão em torcedor durante transmissão no Catar

Eric Faria é repórter da Globo no Qatar e se prepara para o início da Copa do Mundo, que começa no próximo domingo (20). Durante uma entrada ao vivo no ‘Bom Dia Brasil’ nesta sexta-feira (18), o jornalista acabou levando um susto e não teve a melhor das reações.

Nos vídeos que já circulam nas redes sociais é possível ver um torcedor esbarrando contra Eric Faria, que de seguida lhe dá um empurrão.

Principalmente no Twitter, o gesto do profissional da Globo está sendo alvo de muitas críticas, com várias pessoas a considerarem que o repórter poderia apenas ter chamado atenção do homem. Por outro lado, alguns apontaram que o homem tinha percebido que o profissional já estava posicionada e quis aparecer para as câmeras, empurrando o jornalista.

Depois, Eric Faria falou no programa ‘Redação Sportv’ que não sabia que estava no ar e admitiu que podia ter reagido de outra forma, embora tenha se assustado.

“Obviamente não é a melhor das reações, mas no impulso acabei por tirar o torcedor de perto de mim. Deveria ter pedido desculpas a ele, mas foi embora e não o vi mais”, disse.

Eric garantiu ainda que, caso volte a cruzar-se com este torcedor, lhe irá pedir desculpas pessoalmente.